Толковый словарь СССР: эти 20 слов окружали советского человека Что такое «шабашка» и кому выдавали «Знак качества»
Фоторепортажи
16Показаны самые забавные снимки дикой природы
20Выбраны лучшие пейзажные фотографии 2022 года
Популярное за сутки
Кремль назвал первоочередную задачу СВО
Новые правила для жителей многоэтажек: кто будет платить больше
Как выглядит строительство засечной черты в Белгородской области
Что известно о пожаре на нефтезаводе в Ангарске
Россияне смогут подать заявления на единое пособие с 28 декабря
Главное
Спецоперация на Украине
12:53 (мск), источник: РБК

Кремль ответил на резолюцию сейма Польши о поддержке Россией террора

Решение польского сейма признать Россию «государством, поддерживающим терроризм» является продолжением «антироссийской истерии», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Что касается решения сейма, то продолжается антироссийская истерика, так к этому и относимся», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой Россия названа «государством, поддерживающим терроризм», накануне, 14 декабря. В документе сказано, что Россия «систематически нарушает права человека, международное право, устав Организации Объединенных Наций и ряд других обязательств», а также «предпринимает враждебные экономические действия, в частности в энергетической сфере».

Также Варшава возложила ответственность на Россию за уничтожение самолета «Малайзийских авиалиний» (рейс MH17) в июле 2014 года, а также за катастрофу самолета Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года, когда погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.

Москва неоднократно отрицала причастность к этим инцидентам.

Российский МИД ранее охарактеризовал это решение сейма как недружественный шаг псевдоюридического характера. «Попытки обвинить Россию в якобы государственном терроризме — по разному это называются — начались задолго до российской специальной военной операции. В качестве застрельщика такой риторики выступал и Киевский режим», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова заявила во время брифинга, трансляция которого идет на YouTube.

«Такие обвинения были озвучены еще в 2014 году. За киевским режимом последовали и другие страны. Данный недружественный шаг является частью заказной информационно-политической кампании, которая проводится Западом в отношении нашей страны», — сказала она. Захарова также подчеркнула, что Россия всегда отстаивала «линию на неприятие концепции государств-террористов», которая эксплуатируется некоторыми странами и режимами «для оправдания вмешательства во внутренние дела других стран».

Материал дополняется.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кремль ответил на вопрос о выводе войск с Украины до конца года
Зеленский выдвинул новые условия для наступления мира
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Песков ДмитрийЗахарова Мария