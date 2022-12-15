Кремль ответил на резолюцию сейма Польши о поддержке Россией террора

«Что касается решения сейма, то продолжается антироссийская истерика, так к этому и относимся», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).
Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой Россия названа «государством, поддерживающим терроризм», накануне, 14 декабря. В документе сказано, что Россия «систематически нарушает права человека, международное право, устав Организации Объединенных Наций и ряд других обязательств», а также «предпринимает враждебные экономические действия, в частности в энергетической сфере».
Москва неоднократно отрицала причастность к этим инцидентам.
Российский МИД ранее охарактеризовал это решение сейма как недружественный шаг псевдоюридического характера. «Попытки обвинить Россию в якобы государственном терроризме — по разному это называются — начались задолго до российской специальной военной операции. В качестве застрельщика такой риторики выступал и Киевский режим», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова заявила во время брифинга, трансляция которого идет на YouTube.
«Такие обвинения были озвучены еще в 2014 году. За киевским режимом последовали и другие страны. Данный недружественный шаг является частью заказной информационно-политической кампании, которая проводится Западом в отношении нашей страны», — сказала она. Захарова также подчеркнула, что Россия всегда отстаивала «линию на неприятие концепции государств-террористов», которая эксплуатируется некоторыми странами и режимами «для оправдания вмешательства во внутренние дела других стран».