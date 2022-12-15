МИД анонсировал новую концепцию внешней политики России

«Я сейчас очень осторожно скажу, что, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, мы очень надеемся, что в начале следующего года мы сможем этот документ выпустить и обнародовать. Тогда все смогут с ним ознакомиться», — сказал он.
Дробинин напомнил, что новый текст принципиально одобрили еще в январе, но из-за изменившейся ситуации решили продолжить работу и учесть новые моменты.
«Сейчас можно сказать, мы находимся на достаточно продвинутом этапе. Готовимся к очередному рассмотрению этого документа на уровне Совета безопасности», — сказал дипломат.
По его словам, концепция должна дать ответ на все вопросы о внешней политике России.
«Мы исходим из того, что многое, что там будет сказано, будет предвосхищать нашу внешнеполитическую линию в ближайшие четыре-шесть лет с тем, чтобы наши иностранные партнеры, друзья, оппоненты могли понимать, куда мы собираемся “крутить педали” в ближайший период, и не говорить, как некоторые пытаются, что российская политика непредсказуема», — заключил Дробинин.
В конце января МИД подготовил обновленную редакцию концепции внешней политики, в которой учел изменения, произошедшие в мире за последние пять лет. Но президент Владимир Путин поручил ее доработать, так как агрессивный курс Запада потребовал кардинального пересмотра отношений с недружественными государствами.