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14:53 (мск), источник: © РИА Новости

МИД анонсировал новую концепцию внешней политики России

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. МИД может обнародовать новую концепцию внешней политики России уже в начале будущего года, заявил директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин на конференции «Дипломатия в современном мире: оценки, вызовы, перспективы».

Источник: © РИА Новости

«Я сейчас очень осторожно скажу, что, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, мы очень надеемся, что в начале следующего года мы сможем этот документ выпустить и обнародовать. Тогда все смогут с ним ознакомиться», — сказал он.

Дробинин напомнил, что новый текст принципиально одобрили еще в январе, но из-за изменившейся ситуации решили продолжить работу и учесть новые моменты.

«Сейчас можно сказать, мы находимся на достаточно продвинутом этапе. Готовимся к очередному рассмотрению этого документа на уровне Совета безопасности», — сказал дипломат.

По его словам, концепция должна дать ответ на все вопросы о внешней политике России.

«Мы исходим из того, что многое, что там будет сказано, будет предвосхищать нашу внешнеполитическую линию в ближайшие четыре-шесть лет с тем, чтобы наши иностранные партнеры, друзья, оппоненты могли понимать, куда мы собираемся “крутить педали” в ближайший период, и не говорить, как некоторые пытаются, что российская политика непредсказуема», — заключил Дробинин.

В конце января МИД подготовил обновленную редакцию концепции внешней политики, в которой учел изменения, произошедшие в мире за последние пять лет. Но президент Владимир Путин поручил ее доработать, так как агрессивный курс Запада потребовал кардинального пересмотра отношений с недружественными государствами.

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