15 декабря, источник: ТАСС
Послы ЕС согласовали девятый пакет санкций против России
Документ будет утвержден 16 декабря по письменной процедуре.
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БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Послы 27 стран-членов Евросоюза согласовали девятый пакет санкций против России из-за конфликта на Украине, он будет утвержден в пятницу по письменной процедуре, то есть без дальнейшего обсуждения. Об этом сообщило в четверг в Twitter чешское председательство в Совете ЕС.
«Послы достигли принципиального согласия по санкционному пакету против России, в рамках продолжающейся поддержки ЕС Украине. Это третий пакет санкций, согласованный в рамках чешского председательства в Совете ЕС (то есть с 1 июля 2022 года, он же девятый по общему счету), он будет утвержден завтра по письменной процедуре», — говорится в сообщении.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый пакет санкций против России 6 декабря. По ее словам, ЕК предлагает внести в черный список до 200 физических и юридических лиц, включая три банка, компании военно-промышленного и горнодобывающего секторов. ЕС также намерен запретить вещание еще четырех российских телеканалов, ввести ограничения на экспорт в Россию технологий и комплектующих для производства беспилотников.
По информации европейских СМИ, Германия, Нидерланды, Венгрия и несколько других стран ЕС требовали в рамках дискуссии о девятом пакете санкций против России внесения необходимых разъяснений в санкционные режимы, которые выведут из-под ограничений российские удобрения, чтобы снизить остроту продовольственного кризиса. Сам факт этой дискуссии опровергает регулярные заявления лидеров ЕС, в частности Борреля, что санкции ЕС против России «не затрагивают поставки аграрной продукции и удобрений».