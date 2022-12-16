Власти пообещали упростить получение некоторых услуг: список В чем помогут, даже если нет паспорта или постоянного жилья
Фоторепортажи
12В Индии обрушился пешеходный мост
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
Популярное за сутки
Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму
Какие товары подорожают с 1 января, а какие подешевеют
Легенду мирового тенниса Бориса Беккера выпустили из тюрьмы
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
Путешествуем по России: чем привлекает туристов Ярославль
Главное
Спецоперация на Украине
11:45 (мск), источник: ТАСС

Япония получила право нанесения контрударов по территории противника

ТОКИО, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии в пятницу утвердило новую стратегию национальной безопасности, которая является основополагающим документом оборонной политики страны. В частности, в документе прописано право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника.

Источник: AP 2022

«В случае ракетной атаки со стороны противника Японии необходимо обладать потенциалом контрудара, т. е. способностью нанести эффективный контрудар, чтобы предотвратить дальнейшие вооруженные атаки со стороны противника», — говорится в документе.

Условиями нанесения контрудара считаются нападение на Японию, угроза ее существованию из-за атаки на дружественную страну, а также отсутствие подходящих средств для отражения нападения. Кроме того, любое применение силы должно быть сведено к минимуму. Вместе с тем в документе прописано, что право на нанесение контрудара соответствует Конституции Японии и международному праву и не меняет тот факт, что «упреждающие удары по противнику не допускаются».

В правящей коалиции существовали разногласия по этому вопросу. В частности, партия «Комэйто» выступала за формулировку «контратакующий потенциал», в то время как Либерально-демократическая партия (ЛДП) предлагала вариант «потенциал нанесения контрударов по базам противника».

Япония в новой стратегии нацбезопасности также отмечает необходимость повышения собственной обороноспособности во всех сферах, включая космос и кибербезопасность. Кроме того, Токио отмечает резкое улучшение технологий производства передового оружия, в том числе гиперзвукового и ракет с изменяемой траекторией полета. В связи с этим японская сторона намерена развивать потенциал противостояния такого рода вооружениям.

Увеличение военных расходов

Также Япония закрепила в стратегии решение довести оборонные расходы к 2027 г. до 2% ВВП. «Резкое усиление обороноспособности не может быть обеспечено временным увеличением расходов, а требует поддержания определенного уровня ассигнований. Япония примет необходимые меры, чтобы в 2027 финансовом году уровень бюджета как для радикального укрепления обороноспособности, так и для дополнительных мер достиг 2% от текущего валового внутреннего продукта ВВП», — говорится в тексте стратегии.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в пятницу распорядился обеспечить финансирование бюджета на оборонные нужды в 2027 году на уровне 8,9 трлн иен ($64,8 млрд по текущему курсу). Это примерно в 1,7 раза больше, чем 5,37 трлн иен ($39 млрд) в этом году. В 2021 году ВВП Японии составил $4,937 трлн.

В Токио обеспокоены ухудшением ситуации в области безопасности в связи с развитием ракетно-ядерной программы КНДР, укреплением мощи Китая и ситуацией вокруг Украины. В текущем финансовом году (начался в апреле) ассигнования Японии на оборону выросли примерно на 50 млрд иен по сравнению с предыдущим годом и составили 5,37 трлн иен, что стало рекордно высоким показателем. Уже в следующем году, как сообщало Kyodo, этот объем планируется увеличить на 25%, до 6,8 трлн иен (около $49 млрд).

В 1976 году правительство тогдашнего премьера Японии Такэо Мики приняло решение стараться держать бюджет министерства обороны страны в рамках 1% ВВП. С тех пор только несколько раз бюджет оборонного ведомства превышал данный показатель. Последний раз это произошло в 2010 году на фоне снижения ВВП Японии из-за последствий мирового финансового кризиса. Последние девять лет бюджет Минобороны регулярно рос, однако продолжал оставаться в рамках 1% ВВП.

Миролюбивая нация

Тем не менее Япония заявила, что не намерена становиться военной державой. «Как миролюбивая нация мы посвятим себя исключительно обороне и не станем военной сверхдержавой, представляющей угрозу для других стран. Также нет никаких изменений в нашем стремлении придерживаться трех неядерных принципов», — говорится в документе.

Вместе с тем, Япония считает, что нынешняя ситуация с безопасностью в мире является самой серьезной после Второй мировой войны, что побуждает ее укреплять обороноспособность. «Являясь одной из самых зрелых и стабильно развивающихся демократий в мире, даже в самых суровых и сложных условиях безопасности после окончания Второй мировой войны Япония будет работать с другими странами для поддержания и защиты общечеловеческих ценностей и принципов», — отмечается в тексте стратегии.

Помимо стратегии национальной безопасности, Япония одобрила еще два документа: стратегию национальной обороны и план развития оборонного потенциала. В них уточняется ряд деталей, касающихся расходов на оборону, и другая информация. Предыдущая стратегия нацбезопасности принималась в Японии в 2013 году.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юрий Стоянов: здесь меня прекрасно обманули. Как у Пушкина: меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад
Они курили, изучали естественные науки, жили в коммунах и вступали в сексуальные отношения вне брака
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия