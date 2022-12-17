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12:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Миссия НАТО усилила присутствие на севере Косово

Международная миссия под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) сообщила, что на этой неделе усилила патрулирование и свое присутствие на севере Косово. Сербия запросила у миссии альянса отправку своих военных и полиции в частично признанную республику.

Источник: AP 2022

Командование KFOR заявило, что нужно решать конфликт посредством диалога, и призвало стороны к взаимодействию «для обеспечения безопасности и свободы передвижения в Косово». «С октября мы усиливаем наше присутствие на севере Косово, в том числе за счет дополнительных войск и патрулей на этой неделе. Мы ожидаем, что все участники… воздержатся от провокационных демонстраций силы», — говорится в заявлении KFOR в Twitter.

Очередное обострение началось на севере Косово в декабре, когда около 350 косовских полицейских вторглись на север республики, населенной сербами. 10 декабря после задержания бывшего полицейского-серба Деяна Пантича сербы вышли на акции протеста. Вчера, 16 декабря, президент Сербии Александр Вучич объявил, что его страна направит миссии НАТО запрос на возвращение своих военных и полиции в Косово и Метохию.

Лаура Кеффер

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