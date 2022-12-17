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14:40 (мск), источник: РБК

Захарова предупредила об обострении проблем в ЕС из-за санкций

Новый пакет санкций Евросоюза вызовет социально-экономические проблемы в самом ЕС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: Reuters

«Нынешний пакет будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие — обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе», — сказала Захарова. Она отметила, что руководители ЕС «неспособны выбраться из замкнутого круга рестрикций и признать тщетность» давления на Россию.

Захарова отметила, что граждане европейских стран столкнулись с энергодефицитом и «санкционной инфляцией», а над экономикой ЕС «нависла реальная угроза деиндустриализации».

16 декабря Евросоюз опубликовал список попавших под новые санкции россиян и организаций из России. В частности, в нем оказались депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, министры, дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, чиновники новых регионов и деятели культуры. Под ограничения попали все политические партии, представленные в Госдуме.

Также Евросоюз ввел санкции против банковского сектора. Запрет коснулся экспорта товаров и технологий, связанных с космической и авиационной отраслями, а также с экспортом товаров и технологий двойного назначения. В новом пакете санкций был введен запрет гражданам Евросоюза занимать какие-либо должности в руководящих органах всех государственных или контролируемых государством юридических лиц.

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