Глава британского генштаба выступил за более прочные связи с Россией

Как отмечает газета Telegraph, которой Радакин дал интервью, начальник генштаба, несмотря на ухудшение отношений между Москвой и Лондоном, в течение года поддерживал контакт с российским коллегой Валерием Герасимовым.
«Мы всегда говорили, что будем поддерживать связи, но не будем вдаваться в детали того, что обсуждали. Он (Герасимов) очень хорошо придерживался этого. Хотелось бы, чтобы это были более регулярные связи. Я хотел бы, чтобы они были еще прочнее, даже если это могут быть трудные разговоры» — заявил Радакин.
Глава британского генштаба, говорится в статье, отметил уважительный тон в телеграмме, направленной ранее президентом России Владимиром Путиным новому королю Великобритании Карлу III по случаю кончины его матери королевы Елизаветы II. При этом Радакин приветствовал любую возможность держать каналы связи открытыми.
«Опасность в том, что вы настолько зацикливаетесь (на нынешней ситуации), что можете преувеличивать. Вам нужно анализировать, но не переусердствовать, и стараться быть уравновешенным», — заявил адмирал.
В середине ноября глава британского МИД Джеймс Клеверли заявлял, что Лондон не планирует возвращаться к нормальным отношениям с Москвой.
Ранее в Кремле, комментируя перспективы отношений с Лондоном, отмечали, что сейчас не видят «ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги». Там добавили, что «Россия сохраняет свою открытость и готовность самые сложные вопросы обсуждать за столом переговоров, но не в ущерб своим собственным интересам».