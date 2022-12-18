Путин подписал закон, уточняющий порядок назначения главы Счетной палаты

Согласно Основному закону, полномочия по назначению главы Счетной палаты перешли от Госдумы к Совету Федерации, а его заместителя — от Совфеда к Госдуме. При этом законодательно этот вопрос пока не урегулирован.
Вакансия руководителя контрольного ведомства сейчас свободна. Прежний глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ноябре досрочно ушел в отставку и перешел на работу в «Яндекс».
Аналогичный порядок устанавливается для назначения Госдумой замглавы Счетной палаты. При этом трех кандидатов президенту должен предлагать совет нижней палаты парламента по предложению фракций.
Помимо этого, закон предусматривает, что в случае одновременного отсутствия председателя Счетной палаты и его заместителя полномочия руководителя по его решению временно сможет исполнять один из аудиторов ведомства. Кроме того, председателя, его заместителя и аудиторов обязали соблюдать кодекс этики, утверждаемый коллегией Счетной палаты.
Документ также вводит новый вид проводимого Счетной палатой аудита — аудит соответствия. В его рамках ведомство в пределах своей компетенции будет оценивать соответствие предмета аудита законодательным и иным нормативным правовым актам и иным документам, за исключением целей применения финансового аудита (контроля).
Счетная палата также будет осуществлять внешний государственный контроль эффективности и соответствия нормативным правовым актам порядка формирования федеральной собственности, управления и распоряжения ею, в том числе акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, принадлежащих России.
Кроме того, закрепляется право Счетной палаты РФ участвовать в законопроектной деятельности госорганов и иметь постоянный доступ к информационным системам не только федеральных госорганов, но и органов управления государственными внебюджетными фондами, а также федеральных госучреждений.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.