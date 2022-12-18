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Спецоперация на Украине
15:25 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД ФРГ выступила против прекращения огня на Украине на условиях России

БЕРЛИН, 18 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась против прекращения огня на Украине на условиях России. Об этом она заявила в воскресенье газете Bild am Sonntag.

Источник: РИА "Новости"

По мнению главы МИД ФРГ, такой сценарий не сделает жизнь народа Украины лучше. Вместе с тем она заявила, что не надеется на установление режима прекращения огня в кратчайшие сроки. «Все, что нужно сделать президенту РФ [Владимиру Путину], — это отдать приказ своим войскам уйти. Однако, к сожалению, существуют какие угодно признаки, но только не это», — заключила Бербок.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным. В свою очередь 31 октября российский лидер заявил, что не видит возможности обсуждать с Украиной какие-то договоренности, пока с ее стороны нет на то желания. Однако, как подчеркнул Путин, добрая воля Москвы к переговорам известна и она неизменна. Президент РФ обратил внимание на то, что для достижения договоренностей нужно «сесть за стол переговоров и договариваться».

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

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