07:20 (мск), источник: Коммерсантъ
Катар предупредил ЕС о негативном влиянии дела о коррупции в Европарламенте на диалог по газу
Катар отверг обвинения по делу о коррупции в Европарламенте (ЕП). Власти страны назвали дискриминационными планы парламента приостановить доступ Дохи к комплексу парламента до конца разбирательства. Катар считает, что это может негативно повлиять на диалог по поставкам газа в ЕС. Многие европейские страны договариваются с Дохой о поставках энергоносителя на фоне отказа от российского газа.