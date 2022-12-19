Девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ

«Девять стран, включая нас, были против потолка цен, но так как необходимо квалифицированное большинство, это квалифицированное большинство, хотя девять стран были против, набралось», — сказал он.
Поскольку проголосовавшие против страны, за исключением Германии, — малонаселенные, они не смогли «составить необходимое для блокировки меньшинство», уточнил Сийято.
По его ловам, те четыре месяца, во время которых министры энергетики ЕС пытаются согласовать детали лимита, следовало бы потратить на поиск новых источников газа для европейского рынка. Сийярто подчеркнул, что это «было бы лучшим решением для снижения цены».
Еврокомиссия в ноябре разработала временный механизм корректировки рынка газа для сдерживания сильных всплесков его стоимости. Он будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт·ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу кубометров газа), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение десяти торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.
Министры энергетики ЕС уже обсуждали предложение ЕК в ноябре, но сильно разошлись во мнениях по уровню лимита. К предложению Еврокомиссии уже было несколько поправок, в частности, как сообщало агентство Bloomberg, Чехия предлагала снизить лимит до 220 евро, а спред к СПГ — до 35 евро, но и это предложение не нашло консенсуса.
Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.