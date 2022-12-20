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00:58 (мск), источник: ТАСС

Цены на газ, слухи про поглощение Белоруссии и футбол. О чем говорили Путин и Лукашенко

МИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Союзнические отношения России и Белоруссии строятся не на желании Москвы поглотить соседа, в чем «просто нет целесообразности», а на согласовании экономической политики. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

На первой за три года встрече в Минске лидеры согласовали основные параметры поставок российского газа в Белоруссию, договорились о продолжении совместных военных учений и подготовке белорусских экипажей для самолетов, способных нести ядерное оружие, а на пресс-конференции рассказали о впечатлениях от финального матча ЧМ-2022.

ТАСС собрал главные заявления президентов.

О поставках газа

На переговорах с глазу на глаз Путин и Лукашенко согласовали, по выражению российского лидера, «все основные параметры, и параметры чувствительные по ценообразованию в сфере энергетики». Президент РФ напомнил, что Москва поставляет Минску нефть и газ «на весьма выгодных, преференциальных условиях».

Белоруссия, заявил Лукашенко, удовлетворена ценообразованием при поставках газа на ближайшие три года. Президенты не стали раскрывать детали достигнутых договоренностей, о них позднее сообщат правительства двух стран.

О военном сотрудничестве

Москва и Минск договорились продолжать практику постоянных военных учений, а российские специалисты, в частности, будут готовить экипажи белорусских самолетов, переоборудованных под боеприпасы с ядерной боевой частью. Путин подчеркнул, что США проводят подобные учения со своими союзниками по НАТО «на протяжении десятилетий».

Лукашенко поблагодарил коллегу за поставки оперативно-тактических и зенитных ракетных комплексов «Искандер» и С-400, которые Белоруссия уже поставила на боевое дежурство, и подчеркнул, что республика не может оборонять себя без помощи союзника: «Давайте откровенно, мы в состоянии в одиночку, без России защитить свою независимость и суверенитет? Не в состоянии».

О противостоянии санкциям

Москва и Минск, по словам Путина, «достаточно уверенно и эффективно» противостоят санкциям со стороны недружественных государств и координируют шаги по минимизации влияния этих ограничений на свои экономики.

Лукашенко согласился с этой оценкой и отметил, что санкции «бумерангом больно ударили по их инициаторам», которые развязали «прокси-войну с Россией руками украинцев <…> до последнего украинца». Он также заявил об ускорении решения вопросов в таких сферах, как обеспечение равных условий для российских и белорусских предприятий и доступ к госзакупкам: «Темпы и еще раз темпы. Время не терпит».

О слухах о «поглощении» Белоруссии Россией

У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, в этом «просто нет целесообразности», заявил Путин. Разговоры о таких «планах» Москвы относительно Минска — это «чушь, попытки затормозить <…> интеграционный процесс», чтобы не столкнуться с сильными конкурентами на мировых рынках.

Лукашенко назвал подобные слухи «тезисами наших (белорусских — прим. ТАСС) беглых, из-за рубежа», которые им навязывает Запад. Он при этом констатировал: «Россия без нас обойдется, а мы без нее — нет».

О футболе

Путин рассказал, что смотрел вторую половину финального матча ЧМ-2022 со счета 2:2, а по окончании игры «не мог удержаться от того, чтобы не позвонить президенту [Аргентины Альберто Фернандесу], поздравить его»: «Аргентинцы заслужили эту победу».

Лукашенко заявил, что болел за Аргентину, потому что люди там, как и в Бразилии, «все в футболе». В воскресенье вечером «Бог был с французами», но в конце концов позволил аргентинцам заслуженно победить, добавил президент.

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