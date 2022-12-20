Путин призвал контрразведку «жестко пресекать» действия зарубежных спецслужб и выявлять предателей

«Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной. Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов», — говорится в обращении Путина, которое опубликовано на сайте Кремля.
Он также призвал усилить работу по линии погранслужбы ФСБ, так как госграница «должна быть надежно прикрыта, а попытки ее нарушить — пресекаться быстро и эффективно с использованием имеющихся сил и средств, в том числе подразделений мобильных действий и специального назначения».
По мнению президента, в условиях «динамично меняющейся ситуации в мире» ко всей системе органов безопасности России предъявляются «повышенные требования», поэтому необходимо «серьезно усилить работу по ключевым направлениям».
«Особо хочу отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно: обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная», — отметил глава государства.
Владимир Путин считает одним из главных приоритетов спецслужб, «и прежде всего ФСБ», — борьбу с терроризмом. «Под постоянным контролем должны находиться места массового пребывания граждан, стратегические объекты, транспортная и энергетическая инфраструктура», — сказал президент.
По его словам, ФСБ должна решать эту задачу при координации Национального антитеррористического комитета и во взаимодействии с другими ведомствами.
Кроме того, глава государства призвал не «ослаблять внимание» к борьбе с экстремизмом. Он назвал прямой угрозой «внутреннему единству общества» «воинствующий национализм, призывы к насилию, провокации, направленные на разжигание межнациональной розни».