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Спецоперация на Украине
17:27 (мск), источник: ТАСС

Си Цзиньпин заявил, что затягивание кризиса на Украине не соответствует ничьим интересам

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Длительное продолжение и усложнение конфликта на Украине не соответствует ничьим интересам. Об этом во вторник заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Источник: AFP 2022

Как передает Центральное телевидение Китая, стороны обменялись мнениями по украинскому кризису. «Китай твердо привержен позиции содействия переговорам о мире и считает, что затягивание и усложнение кризиса не соответствуют интересам всех сторон», — сказал Си Цзиньпин.

Пекин на фоне конфликта на Украине занял взвешенную позицию. Китай не выступил с осуждением России, несмотря на призывы ряда западных стран. В Пекине неоднократно заявляли, что КНР и РФ в долгосрочной перспективе развивают стабильные и гармоничные двусторонние отношения.

При этом МИД КНР, комментируя ситуацию на Украине, отмечал, что Пекин выступает за уважение территориальной целостности и суверенитета всех стран. Китай поддерживает все усилия, направленные на содействие мирным переговорам, подчеркивало внешнеполитическое ведомство КНР.

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