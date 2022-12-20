Си Цзиньпин заявил, что затягивание кризиса на Украине не соответствует ничьим интересам

Как передает Центральное телевидение Китая, стороны обменялись мнениями по украинскому кризису. «Китай твердо привержен позиции содействия переговорам о мире и считает, что затягивание и усложнение кризиса не соответствуют интересам всех сторон», — сказал Си Цзиньпин.
Пекин на фоне конфликта на Украине занял взвешенную позицию. Китай не выступил с осуждением России, несмотря на призывы ряда западных стран. В Пекине неоднократно заявляли, что КНР и РФ в долгосрочной перспективе развивают стабильные и гармоничные двусторонние отношения.
При этом МИД КНР, комментируя ситуацию на Украине, отмечал, что Пекин выступает за уважение территориальной целостности и суверенитета всех стран. Китай поддерживает все усилия, направленные на содействие мирным переговорам, подчеркивало внешнеполитическое ведомство КНР.