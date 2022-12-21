00:08 (мск), источник: ТАСС
Вучич осудил намерение Турции поставить «Байрактары» в непризнанное Косово
БЕЛГРАД, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич осудил намерение Турции поставить беспилотники «Байрактар» в непризнанное Косово.
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«Когда турки говорят, что дадут “Байрактары” Приштине, это для нас непростая и совсем не хорошая новость, напротив. Мы очень уважаем президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, но это, несомненно, повлияет на наши отношения», — заявил Вучич в интервью телеканалу Pink.
Президент подчеркнул, что это означает, что Сербия должна быть готова, то есть иметь соответствующие системы ПВО.
Ранее сообщалось, что министерство обороны непризнанного Косова ожидает поступления большой партии современного оружия на общую сумму около €30 млн. 11 грузовых автомобилей, наполненных современным вооружением, в частности минометами и снарядами, были замечены на болгаро-северномакедонской границе. Грузовики двигались в сторону территории Косова и Метохии. По данным сербских СМИ, пунктом отправления груза является Турция, а его стоимость составляет €27,5 млн.