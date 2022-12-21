Госдума приняла закон о пожизненном наказании за диверсии

Спикер в комментарии журналистам подчеркнул, что изменения принципиально важны в условиях проведения специальной военной операции и с учетом того, что страна остается открытой для въезда и выезда иностранных граждан.
Благодаря принятию закона в Уголовном кодексе появятся три новые статьи. По всем ним максимальным наказанием будет пожизненный срок.
Нижняя планка «посадки» для организаторов диверсионного сообщества — 15 лет, также их будут штрафовать на сумму до 1 млн рублей. В отношении склонения к диверсиям, вербовки и финансирования диверсантов минимальный тюремный срок 8 лет, за пособничество — 10, при обучении диверсионной деятельности — 15 лет.
При этом за участие в таком сообществе дадут срок от 5 до 10 лет, пожизненное лишение свободы по этому составу преступления не предусмотрено.
Для некоторых категорий преступников заложена возможность освобождения от наказания, если они сообщат власти о подготовке диверсии. Отметим, что под содействием диверсионной деятельности будут пониматься склонение, вербовка, вооружение, финансирование в целях совершения преступления.
Совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии станет новым отягчающим обстоятельствам.
Пакет законов также позволит блокировать счета граждан и организаций, если суд признает их причастными к диверсионной длительности либо к ее финансированию.
Кроме того, вводится запрет на распространение в СМИ сведений, содержащих инструкции по незаконному изготовлению боеприпасов к огнестрельному оружию.
Фактически сегодня Россия имеет дело с организованными диверсионными группами, которые с момента госпереворота на Украине готовились к осуществлению преступной деятельности на территории нашей страны, подчеркнула вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По словам депутата, внесенные поправки охватывают любые варианты подготовки и совершения преступлений диверсионной направленности.
По сути депутаты приравнивают диверсантов к террористам, отметил лидер ЛПДР, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. «Главная угроза диверсий исходит с территории Украины, и мы делаем шаг к тому, чтобы признать украинский режим террористическим», — подчеркнул он.
«Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов», — ранее заявил президент России Владимир Путин, поздравляя с профессиональным праздником работников органов безопасности, которые должны сделать все для обеспечения безопасности в новых регионах РФ. По его словам, обстановка в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях крайне сложная.
Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев:
— Антидиверсионный пакет законов — хороший пример солидарной законотворческой работы, когда Государственная Дума объединилась в стремлении повысить безопасность наших граждан, оборонных объектов и критической инфраструктуры. Принятые сегодня законы помогут решить эту задачу.
Предложенные меры уголовной ответственности для всех лиц, причастных к диверсиям, вплоть до пожизненного лишения свободы, оперативная блокировка счетов лиц, финансирующих диверсии, блокировка информации о способах изготовления боеприпасов, являются совершенно оправданными.
Важным решением для предотвращения диверсий стало также внесение в законы «Об оружии» и «О ведомственной охране» поправок, расширяющий круг организаций, которым предоставлено право пресекать полет беспилотных летательных аппаратов. Попытки украинских националистов нанести с помощью беспилотников ущерб инфраструктурным объектам и предприятиям на территории нашей страны показывают, что ведомственная охрана также должна иметь возможность и специальные средства, чтобы подавить управление беспилотником или уничтожить его. Мы разработали такие поправки, и они поддержаны Государственной Думой.