В СФ отметили, что повышение призывного возраста не отменит отсрочку для студентов

«Отсрочка [для студентов] все равно остается, конечно, этого никто не менял», — сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.
Сенатор назвал правильным предложение о повышении призывного возраста, так как «изменилась военная техника и условия ведения боевых действий». «Конечно, люди должны быть более зрелыми, для того чтобы решать задачи Вооруженных сил РФ. Я поддерживаю», — подчеркнул Воробьев. Он не стал уточнять, сколько времени займет переходный период до повышения призывного возраста.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет. Как ранее сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, увеличение возраста призыва граждан с 18 лет до 21 года может быть реализовано только через изменения в законодательстве, это может произойти в следующем году.