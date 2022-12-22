Кого мы потеряли в 2022 году Кто из известных личностей - актеров, режиссеров, спортсменов, политических и общественных деятелей - ушел из жизни в этом году
Фоторепортажи
20Толковый словарь СССР
16Показаны самые забавные снимки дикой природы
Популярное за сутки
Шойгу призвал поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года
Дмитрия Рогозина ранили при обстреле Донецка
Кого мы потеряли в 2022 году
Главное
Спецоперация на Украине
15:10 (мск), источник: ТАСС

В СФ отметили, что повышение призывного возраста не отменит отсрочку для студентов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Увеличение возраста призыва граждан с 18 лет до 21 года не предполагает отмену отсрочки от службы в армии для студентов, она будет сохранена, считает вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

Источник: РИА "Новости"

«Отсрочка [для студентов] все равно остается, конечно, этого никто не менял», — сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Сенатор назвал правильным предложение о повышении призывного возраста, так как «изменилась военная техника и условия ведения боевых действий». «Конечно, люди должны быть более зрелыми, для того чтобы решать задачи Вооруженных сил РФ. Я поддерживаю», — подчеркнул Воробьев. Он не стал уточнять, сколько времени займет переходный период до повышения призывного возраста.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет. Как ранее сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, увеличение возраста призыва граждан с 18 лет до 21 года может быть реализовано только через изменения в законодательстве, это может произойти в следующем году.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юрий Стоянов: здесь меня прекрасно обманули. Как у Пушкина: меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад
Они курили, изучали естественные науки, жили в коммунах и вступали в сексуальные отношения вне брака
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Совет Федерацииобразованиезакон