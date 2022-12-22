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15:19 (мск), источник: РБК

Путин лишил миллиардера Рубена Варданяна российского гражданства

Осенью Варданян переехал в Нагорный Карабах и стал премьером республики. Отъезд из России он объяснил желанием быть со своим народом в кризисное время.

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин своим указом удовлетворил прошение бизнесмена Рубена Варданяна о выходе из российского гражданства.

В сентябре Варданян заявил об отказе от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. В начале ноября он стал премьером непризнанной республики.

Варданян — президент инвестиционной компании «Варданян, Бройтман и партнеры», сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation и Московской школы управления «Сколково».

Состояние Варданяна Forbes оценивает в $1 млрд, он находился на 116-м месте в рейтинге российских миллиардеров. Перед переездом в Карабах он передал все свои активы в России под управление партнеров.

Переезд он объяснил желанием поддержать местных жителей. «Сегодня люди Арцаха находятся в очень тяжелом психологическом состоянии, у них нет уверенности в завтрашнем дне. Жители республики, пережившие две войны и потерявшие своих родных и близких в борьбе за независимость, чувствуют себя брошенными», — говорил миллиардер.

Еще до отказа от российского гражданства, в 2021 году, Варданян в интервью РБК рассказывал о намерении начать политическую карьеру в Армении. «Все, что я говорю, я всегда говорю, если та элита, которая консолидируется и вместе посчитает, что это правильное решение, чтобы был я либо другой, любое решение возможно, потому что я готов быть и сапожником для моей нации, и уборщиком, и руководителем», — говорил он.

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