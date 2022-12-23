Председатель Евросовета выступил за приостановку членства России в Совбезе ООН

«С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете безопасности», — заявил Мишель в интервью RTVI.
При этом глава Евросовета признал, что «на данный момент это невозможно, это приведет в тупик сам концепт безопасности ООН».
«Впрочем, мы видели, что и до начала этой войны концепт безопасности ООН уже сильно барахлил… так что я среди тех, кто считает, что рано или поздно реформа функционирования ООН будет обязательна», — добавил господин Мишель.
Глава Евросовета отметил, что структура безопасности ООН зачастую оказывается бессильной при разрешении больших международных проблем, в частности конфликта на Украине. По его мнению, сейчас ООН в полной мере не учитывает баланс современного миропорядка, что также проявляется в кризисе представительства африканских и латиноамериканских стран в организации.
На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американское руководство хочет исключения России из Совбеза ООН, но пока не видит такой возможности. Президент Украины Владимир Зеленский призывает к приостановке членства России в Совбезе с начала марта.