«Визит Зеленского в Вашингтон был военным саммитом. И, похоже, это закончилось разрывом между двумя союзниками в отношении их стратегий прекращения конфликта», — сообщил автор статьи.
По его словам, во время своего выступления Зеленский говорил об «абсолютной победе» в конфликте, употребив это словосочетание 11 раз, в то время как Байден не использовал его ни разу, сопротивляясь риторике «тотальной победы». Вместо этого он пообещал продолжить помогать Киеву.
Американский лидер отметил, что предоставление чрезмерно мощного оружия, которое требовал Зеленский, может «расколоть НАТО». Он добавил, что одной из главных целей Запада остается предотвращение конфликта с Россией.
«Так или иначе в следующем году на этом военном саммите придется заняться устранением скрытой под поверхностью напряженности», — заключил обозреватель.
В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит «справедливый мир» с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.
Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, при этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, а также поставляют ВСУ вооружения и готовят украинских военных на своей территории.