Кого мы потеряли в 2022 году Кто из известных личностей - актеров, режиссеров, спортсменов, политических и общественных деятелей - ушел из жизни в этом году
Фоторепортажи
16Показаны самые забавные снимки дикой природы
1010 необычных научных фактов о домашних животных
Популярное за сутки
Врачи в США потребовали снять с продажи «Терафлю»
Трехкратного олимпийского чемпиона из Китая поймали на допинге
За какими платежами и переводами ужесточат контроль в 2023 году
Главное
Спецоперация на Украине
04:06 (мск), источник: © РИА Новости

WP: между Байденом и Зеленским возникли существенные разногласия

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Во время встречи в Вашингтоне между президентом США Джо Байденом и его коллегой Владимиром Зеленским возникло расхождение во взглядах на будущее Украины, написал обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус.

Источник: Reuters

«Визит Зеленского в Вашингтон был военным саммитом. И, похоже, это закончилось разрывом между двумя союзниками в отношении их стратегий прекращения конфликта», — сообщил автор статьи.

По его словам, во время своего выступления Зеленский говорил об «абсолютной победе» в конфликте, употребив это словосочетание 11 раз, в то время как Байден не использовал его ни разу, сопротивляясь риторике «тотальной победы». Вместо этого он пообещал продолжить помогать Киеву.

Американский лидер отметил, что предоставление чрезмерно мощного оружия, которое требовал Зеленский, может «расколоть НАТО». Он добавил, что одной из главных целей Запада остается предотвращение конфликта с Россией.

«Так или иначе в следующем году на этом военном саммите придется заняться устранением скрытой под поверхностью напряженности», — заключил обозреватель.

В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит «справедливый мир» с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.

Владимир Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает, при этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, а также поставляют ВСУ вооружения и готовят украинских военных на своей территории.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Французы поприветствовали правду о России, которую неожиданно сказал Макрон
Россия и Иран отменяют Европу
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия