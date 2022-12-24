МВД предложило лишать водителей прав за влияющие на реакцию лекарства

Поправки разработаны с целью устранить пробел в законодательстве, выявленный Конституционным судом. В ноябре он опубликовал постановление, которым запретил до внесения изменений в КоАП привлекать к ответственности за вождение после приема лекарств, которые не содержат этиловый спирт, психотропные и наркотические вещества, но влияют на внимание и реакцию.
Суд указал, что такие препараты находятся в «серой» зоне, и привел в пример дело жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, которого в августе 2021 года попытались привлечь к ответственности по статье о вождении в состоянии опьянения. Управляя машиной, он въехал на бордюр и застрял, а очевидцы сочли его состояние «неадекватным».
Мужчина признал, что принимал габапентин (антиконвульсант) и нимесулид (противовоспалительный препарат), которые могут вызывать нарушение сознания и координации движений.
Поправками МВД предлагает административную ответственность «в том числе в случае, когда по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме этого лица обнаружились иные вызывающие опьянение вещества, в том числе входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшившие внимание и реакцию, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным веществам», указано в законопроекте.
Принятие поправок потребует изменения приказа Минздрава о порядке медосвидетельствования на состояние опьянения, отметили в МВД, поэтому проектом предусмотрен отложенный срок их вступления в силу — через 90 дней после опубликования.