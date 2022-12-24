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17:20 (мск), источник: ТАСС

СМИ: командующий ЛНА Хафтар объявил о последнем шансе для проведения выборов в Ливии

КАИР, 24 декабря. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил в субботу о последнем шансе, который имеется у ливийских политических сил, чтобы подготовить и провести всеобщие выборы в стране. Об этом сообщил ливийский новостной портал Al Marsad.

Источник: Reuters

«Генеральное командование объявляет о последнем шансе [для политических сил] составить дорожную карту и провести в Ливии всеобщие выборы», — сказал фельдмаршал.

В этой связи Хафтар призвал представителей западной части страны, где находится столица страны Триполи, незамедлительно «начать межливийский диалог для разрешения кризисной ситуации». По его словам, «единство Ливии является красной чертой», и ЛНА «не потерпит посягательства на единство страны». Он также призвал ООН «взять на себя ответственность за критическую ситуацию, сложившуюся в Ливии».

Командующий ЛНА потребовал раскрыть обстоятельства передачи властям США одного из подозреваемых по «делу Локерби» Абу Аджила Масуда аль-Марими и заверил семью экстрадированного в США ливийца, что ей будет оказана вся необходимая поддержка. Некоторое время назад появились сообщения о передаче Вашингтону аль-Марими. Хотя обстоятельства его экстрадиции до сих пор не выяснены, Высший государственный совет (ВГС) Ливии и Палата представителей (парламент) считают, что находящееся в Триполи правительство национального единства несет «юридическую и моральную ответственность» за выдачу аль-Марими американским властям.

В настоящее время в Ливии фактически существуют два кабинета министров: на востоке страны, возглавляемый Фатхи Башагой, которого поддерживает парламент, и Правительство национального единства, возглавляемое Абдель Хамидом Дбейбой, со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Однако выборы, намеченные на декабрь прошлого года, отменили, дата их проведения до сих пор не определена.

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