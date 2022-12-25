Кого мы потеряли в 2022 году Кто из известных личностей - актеров, режиссеров, спортсменов, политических и общественных деятелей - ушел из жизни в этом году
Фоторепортажи
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
16Показаны самые забавные снимки дикой природы
Популярное за сутки
Умер юморист Александр Пономаренко
Российские войска уничтожили группу иностранных наемников в ДНР
Штайнмайер пожаловался на тяжёлые времена в Германии
Главное
Спецоперация на Украине
06:21 (мск), источник: ТАСС

В КНР назвали отношения республики с Россией крепкими, как монолит

Министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что сотрудничество Пекина и Москвы не антагонистично и не нацелено на какую-либо третью сторону.

Источник: РИА "Новости"

ПЕКИН, 25 декабря. /ТАСС/. Китайско-российские отношения крепкие, как монолит, и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Китая Ван И.

«Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды, как монолит. Они не подвержены вмешательству и провокациям, им не страшны крупные изменения конъюнктуры», — подчеркнул он, выступая на симпозиуме, посвященном китайской дипломатии.

Как уточнил глава МИД Китая, сотрудничество Пекина и Москвы не антагонистично и не нацелено на какую-либо третью сторону. «КНР и Россия твердо выступают против гегемонии и против новой холодной войны», — добавил он.

Ван И отметил, что Китай и РФ активно продвигают двустороннее сотрудничество, учитывающее взаимные стратегические интересы и опирающееся на обоюдное доверие. Он напомнил, что китайско-российский товарооборот приближается к отметке $200 млрд в год. Министр также указал на расширение взаиморасчетов в национальных валютах при осуществлении торговли между КНР и Россией, указав на важность крупных двусторонних проектов, реализуемых совместными усилиями.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юрий Стоянов: здесь меня прекрасно обманули. Как у Пушкина: меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад
Они курили, изучали естественные науки, жили в коммунах и вступали в сексуальные отношения вне брака
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия