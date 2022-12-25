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25 декабря, источник: Газета.Ру

Медведев: новые договоры по разоружению нереальны, РФ нужны гарантии безопасности

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что новые договоренности по разоружению в настоящее время не нужны, но чем быстрее Россия получит гарантии максимальной безопасности, тем быстрее нормализуется ситуация. Об этом он сообщил в своей статье в «Российской газете».

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«Новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация», — пишет Медведев в своей статье.

Как считает зампред СБ РФ, жесточайшее соперничество Запада и всего остального мира будет увеличиваться.

Между недавними союзниками по антироссийскому блоку усилятся противоречия, а в перспективе в этих странах может постепенно смениться экономический и энергетический уклады, в результате чего появятся новые резервные валюты, говорится в его статье.

По его словам, России в новом мире предстоит занять особое место, «опираясь на новые правила партнерства и сотрудничества с дружественными государствами». Кроме того, ей необходимо будет сделать все, чтобы обеспечить свою безопасность, независимость и суверенитет в ключевых сферах, от финансов до науки.

В конце ноября представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что в международной организации не удовлетворены тем, в каком направлении движется диалог России и США по вопросу разоружения.

Дмитрий Каверин

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