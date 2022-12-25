Politico узнала условие США для передачи Украине ЗРК Patriot

«Военные не передадут ее Украине до тех пор, пока украинцев полностью не обучат тому, как ее использовать», — говорится в сообщении.
Отмечается, что система включает в себя несколько вспомогательных машин со станциями управления, радарами и генераторами. Обучение работе с ней продлится не один месяц.
Газета добавила, что американский лидер Джо Байден отвергает идею возможности эскалации напряженности на фоне передачи Киеву Patriot.
Ранее, 25 декабря, представитель командования военно-воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВВС ВСУ) Юрий Игнат сообщил, что составлен список военных, которые будут обучаться управлению Patriot в одной из стран НАТО. При этом он отметил, что процесс обучения может затянуться в связи с тем, что зенитный ракетный комплекс представляет собой мощную и дальнобойную технику.
В какой из стран Североатлантического альянса будет проводиться обучение, он не сообщил.
О том, что США поставят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot, стало известно днем ранее, 21 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский, в тот день прилетевший в Вашингтон с официальным визитом, отметил, что остался доволен результатами переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом.
Западные страны многократно усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.