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02:30 (мск), источник: ТАСС

В МИД РФ не отвергают политическое урегулирование на Украине, но не на условиях Киева

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия не отвергает варианта политического урегулирования конфликта на Украине, но на выдвигаемых сейчас Киевом условиях разговаривать не собирается. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Очевидна полная неадекватность решений и поступков нынешнего киевского режима, чьи политики хорошо известны своей необязательностью, недоговороспособностью и откровенной русофобией. И хотя Россия не отвергает варианта переговоров и политического урегулирования конфликта, но на выдвигаемых украинским руководством условиях мы разговаривать не собираемся. Все теперь зависит исключительно от готовности Киева и его западных кураторов к подлинному политико-дипломатическому разрешению кризиса», — отметил высокопоставленный дипломат.

Галузин также назвал абсолютно неприемлемыми «так называемые мирные инициативы» президента Украины Владимира Зеленского, «при выполнении которых он якобы готов на перемирие с Россией». «Абсурдным является и предложение украинского лидера сделать “жест доброй воли” и вывести российские войска с территории Украины к Рождеству. Неясно также, как со всеми этими тезисами и призывами сочетается подписанный Зеленским 30 сентября указ о “невозможности” переговоров с президентом России Владимиром Путиным», — добавил замглавы МИД.

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