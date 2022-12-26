В Кремле прокомментировали возможность переговоров на условиях Киева

«Ориентировались только на свои (условия. — Прим. ред.). И на здравый смысл», — сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Москва идти на переговоры при неких условиях со стороны Киева.
Сегодня украинские власти предложили провести к концу февраля «мирный саммит» на площадке ООН с генсеком организации Антонио Гутеррешем в качестве возможного посредника. При этом в Киеве заявили, что Россию стоило бы приглашать на переговоры только после «необходимого международного суда».
В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия республики для начала переговоров. По его словам, это «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».
При этом ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с действующим российским руководством. Также он заявлял, что Киев не будет вести диалог с Москвой, пока в стране не поменяется власть.
В России неоднократно говорили о готовности к переговорам.
Президент Владимир Путин отмечал, что все конфликты заканчиваются дипломатическими методами. Как добавил глава государства, «чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше». Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, указывал Путин.
Как заявил в начале декабря Песков, Зеленский знает, что при желании боевые действия на территории страны могут завершиться на следующий день.