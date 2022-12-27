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07:19 (мск), источник: © РИА Новости

Саммит по Украине возможен лишь при согласии всех сторон, заявили в ООН

ООН, 27 дек — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш готов к посредничеству в вопросе проведения саммита по Украине лишь при согласии всех сторон, в том числе России, заявили РИА Новости в офисе главы организации, комментируя инициативу киевского режима.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Как генеральный секретарь много раз говорил в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он был посредником», — отметили в офисе.

В понедельник украинские власти предложили провести к концу февраля «мирный саммит» на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. При этом в Киеве заявили, что Россию стоило бы приглашать на переговоры только после «необходимого международного суда».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данное предложение, отметил, что Россия никогда не следовала чужим условиям.

В начале ноября Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, выдвинул условия для начала переговоров. По его словам, это «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

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