Саммит по Украине возможен лишь при согласии всех сторон, заявили в ООН

«Как генеральный секретарь много раз говорил в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он был посредником», — отметили в офисе.
В понедельник украинские власти предложили провести к концу февраля «мирный саммит» на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. При этом в Киеве заявили, что Россию стоило бы приглашать на переговоры только после «необходимого международного суда».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данное предложение, отметил, что Россия никогда не следовала чужим условиям.
В начале ноября Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, выдвинул условия для начала переговоров. По его словам, это «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».