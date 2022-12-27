Пашинян: Лачинский коридор уже 20 дней неподконтролен российским миротворцам

«На данный момент самый главный вопрос — это кризис в Лачинском коридоре. Вы знаете, что уже почти 20 дней он перекрыт», — сказал глава кабмина республики.
Он напомнил, что это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. «Я хочу напомнить, что, согласно трехстороннему заявлению [от 9 ноября 2020 года] президента Российской Федерации, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев. И Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов по Лачинскому коридору. Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. Конечно же, хотелось бы обсудить эту ситуацию, какие есть варианты [ее разрешения]», — указал премьер.
Пашинян также поблагодарил Путина за организацию неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге и добавил, что подобные встречи становятся доброй традицией.
12 декабря группа азербайджанцев, которые представились экологами, перекрыла Лачинский коридор, где временно размещен российский миротворческий контингент. В Баку заявляли, что целью акции протеста не является блокирование какой-либо дороги, а транспортные средства гражданского назначения могут свободно передвигаться в обоих направлениях.
В Ереване расценили это как провокацию со стороны Баку, которая направлена на создание гуманитарной катастрофы в непризнанной республике. Как заявил на заседании правительства премьер-министр республики Пашинян, в Нагорном Карабахе из-за блокировки началась нехватка продовольствия.