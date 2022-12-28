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00:25 (мск), источник: РБК

Депутат предложил ограничить госслужбу для уехавших от мобилизации

Россиянам, попавшим под призыв, но уехавшим в период проведения частичной мобилизации, могут ограничить прохождение государственной службы. Соответствующий законопроект начал готовить депутат Госдумы Олег Голиков («Единая Россия»). Инициатива также предусматривает ограничение их права быть избираемыми на выборные должности в органы муниципальной и государственной власти России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Свое отношение к родному государству эти граждане выразили, “убежав” от частичной мобилизации за границу. Думаю, таким деятелям должно быть ограничено право в будущем на работу в органах государственной власти нашей страны», — написал Голиков в своем телеграм-канале.

РБК направил запрос помощнику Голикова.

Массовый отъезд россиян из страны произошел после объявления 21 сентября частичной мобилизации. На КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией МВД России развернуло мобилизационный пункт военкомата (позднее эти пункты появились и на границах России в других регионах). Мобильные военкоматы убрали только в конце октября.

По данным Forbes, после 21 сентября страну покинули 700 тыс. россиян. В Кремле опровергли сообщение издания, но официальных данных по числу уехавших не привели.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в июле назвал предателями тех, кто покинул Россию после начала конфликта на Украине. Предательством он также счел критику российской спецоперации.

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