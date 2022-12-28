Вучич осмотрел войска вблизи линии разграничения с Косовом и Метохией

Президент опубликовал свое фото в кабине вертолета, под которым оставил подпись: «Где-то между Кралево и Рашкой. Завершил осмотр части подразделений нашей армии, наших героев, и отправился на встречу с представителями сербов из Косова. Верю в закон и правду, но больше всего — в сербскую мудрость, силу и решительность. Да здравствует свободолюбивая Сербия!».
Министр обороны Сербии Милош Вучевич и начальник Генштаба вооруженных сил страны Милан Мойсилович также осмотрели войска на административной линии с Косово и Метохией.
Власти непризнанного Косова 26 декабря привели в полную боевую готовность свои силы безопасности. В ответ министр обороны Вучевич и министр внутренних дел республики Братислав Гашич заявили, что Вооруженные силы Сербии и силы МВД страны по приказу верховного главнокомандующего, президента Александара Вучича, также приведены в боевую готовность.
Обстановка в Косове и Метохии резко обострилась 6 декабря, когда спецназ непризнанного образования в сопровождении патрулей Миссии Евросоюза в Косове начал захватывать помещения избирательных комиссий на севере Косова и Метохии. Сербское население стихийно сорганизовалось и дало отпор косоварам, которые ушли за реку Ибар.
Около 350 полицейских из Косова 8 декабря вторглись на населенный сербами север автономного сербского края на бронированных автомобилях и заблокировали северную часть Косовска-Митровицы. Косовская полиция 10 декабря в Косовска-Митровице арестовала по надуманным обвинениям бывшего полицейского-серба Деяна Пантича. В ответ сербское население перекрыло баррикадами трассы в нескольких населенных пунктах.