Аналитики RAND: США планируют нанести удар по России в случае эскалации

Главные цели Вашингтона, согласно докладу, — это «наказывать» и «сдерживать» Российскую Федерацию, при этом сделать это необходимо таким образом, чтобы Москва не решилась на применение ядерного оружия и чтобы не разразился прямой военный конфликт между Россией и странами НАТО.
Сценарий эскалации предполагает три акта: гипотетическая атака Вооруженных сил России на союзника США по НАТО; реакция Соединенных штатов; реакция Москвы на реакцию Вашингтона.
«Целью политики США в войне до сих пор было избежать войны между НАТО и Россией. Ограниченное нападение России на НАТО не отменяет этой цели», — пишет автор статьи.
Эксперты рассматривают четыре сценария боевых действий:
В качестве ответного шага аналитики RAND предлагают нанести удар по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям под тем предлогом, что в США считают их украинскими.