Какие праздничные выходные дни ждут россиян в 2023 году Как долго продлятся новогодние каникулы, какие еще праздничные выходные дни ждут россиян в 2023 году - все это прописано в производственном календаре
Фоторепортажи
43Кого мы потеряли в 2022 году
16Показаны самые забавные снимки дикой природы
Популярное за сутки
Рига выдала Киеву сотрудничавшую с Россией чиновницу
Арашуковы получили пожизненные сроки по делу об убийствах
Минцифры порекомендовало россиянам обновить «Госуслуги»
Главное
Спецоперация на Украине
11:57 (мск), источник: Газета.Ру

Аналитики RAND: США планируют нанести удар по России в случае эскалации

Американская некоммерческая организация RAND, обслуживающая военные ведомства США, 24 декабря выпустила доклад о стратегии эскалации Соединенных штатах в противостоянии с Россией.

Источник: Reuters

Главные цели Вашингтона, согласно докладу, — это «наказывать» и «сдерживать» Российскую Федерацию, при этом сделать это необходимо таким образом, чтобы Москва не решилась на применение ядерного оружия и чтобы не разразился прямой военный конфликт между Россией и странами НАТО.

Авторы доклада предполагают, что Россия может нанести неядерный удар по странам Европы, являющимся членами НАТО, или по военным объектам США и альянса, в том числе по находящимся в космосе.

Сценарий эскалации предполагает три акта: гипотетическая атака Вооруженных сил России на союзника США по НАТО; реакция Соединенных штатов; реакция Москвы на реакцию Вашингтона.

«Целью политики США в войне до сих пор было избежать войны между НАТО и Россией. Ограниченное нападение России на НАТО не отменяет этой цели», — пишет автор статьи.

Эксперты рассматривают четыре сценария боевых действий:

  • В первом случае американцы опасаются, что Россия может нанести ракетный удар по складу или аэродрому, например, в Польше.
  • В качестве второго сценария выделено целенаправленное нападение на американский спутник в космосе. Аналитики RAND считают, что здесь можно будет использовать широкий спектр некинетических (то есть невоенных) атак на Россию — пропаганды и т. д.
  • Также эксперты предположили, что РФ может нанести удары по трем авиабазам в Польше и Румынии, с которых поступает оружие на Украину.
  • Четвертый сценарий — это масштабная (или «менее сдержанная») атака России на военные базы США в Европе, в том числе на базу Рамштайн и порт в Роттердаме.

В качестве ответного шага аналитики RAND предлагают нанести удар по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям под тем предлогом, что в США считают их украинскими.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Саакашвили во время заключения чаще встречался со стилистом, чем со следователем
Порошенко потерял статус миллиардера
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТО