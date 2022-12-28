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22:04 (мск), источник: ТАСС

Президент Сербии призвал косовских соотечественников разобрать баррикады

БЕЛГРАД, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич обратился к соотечественникам в Косове и Метохии с просьбой демонтировать баррикады. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции глава Канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович.

Источник: Министерство обороны Сербии

«[Вучич] предоставил содержание документов и заявлений, указал на все то, что мы получим [в связи с гарантиями], и попросил наших сербов покинуть баррикады», — подчеркнул Петкович, добавив, что глава государства «поддерживал свой народ в самые трудные времена».

«Сербы выслушали президента Александара Вучича и неоднократно повторили в ходе разговора, что верят только ему, и не доверяют [премьеру непризнанного Косова] Альбину Курти, что у них единая страна и эта страна — Сербия», — отметил глава Канцелярии по Косову и Метохии.

Соединенные Штаты и Европейский союз в совместном заявлении предоставили гарантии для сербов, обеспечивающие их освобождение от ареста или какого-либо судебного преследования за участие в протестах. Об этом в среду в ходе пресс-конференции заявил глава Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович.

Ранее власти непризнанного Косова привели в полную боевую готовность свои вооруженные силы. В ответ вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич и министр внутренних дел республики Братислав Гашич заявили, что ВС Сербии и силы МВД страны по приказу верховного главнокомандующего, президента Александара Вучича также приведены в боевую готовность.

Обстановка в Косове и Метохии резко обострилась 6 декабря, когда спецназ непризнанного образования в сопровождении патрулей Миссии Евросоюза в Косове начал захватывать помещения избирательных комиссий на севере Косова и Метохии.

Сербское население стихийно сорганизовалось и дало отпор косоварам, которые ушли за реку Ибар. 8 декабря около 350 полицейских из Косова вторглись на населенный сербами север автономного сербского края на бронированных автомобилях и заблокировали северную часть Косовска-Митровицы. 10 декабря косовская полиция в Косовска-Митровице арестовала по надуманным обвинениям бывшего полицейского — серба Деяна Пантича. В ответ сербское население перекрыло баррикадами трассы в нескольких населенных пунктах.

Следите за развитием темыОбострение конфликта между Сербией и Косово
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