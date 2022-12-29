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09:01 (мск), источник: © РИА Новости

Лавров назвал «формулу мира» Зеленского иллюзорной

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия не намерена ни с кем разговаривать на основе «формулы мира», предложенной Владимиром Зеленским, очевидно, что Киев сам к диалогу не готов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Очевидно, что Киев не готов к диалогу. Выдвигая разного рода идеи и “формулы мира”, Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки “с повинной в международные трибуналы” и тому подобное. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем», — заявил Лавров.

Он добавил, что Москва не отказывалась от идеи дипломатического решения конфликта.

«Напомню, что сразу после начала специальной военной операции от Владимира Зеленского поступила инициатива сесть за стол переговоров. Мы не стали ее отвергать и согласились на встречу с его представителями. Несколько раундов переговоров показали, что найти взаимоприемлемые договоренности можно. Однако начавшийся в феврале переговорный процесс продемонстрировал полную несамостоятельность Зеленского в принятии важных решений. Уже в апреле по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, он быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию», — заключил министр.

По словам главы МИД, сейчас сложно сказать, остались ли на Украине адекватные политики.

«Остались ли на территориях, подконтрольных киевскому режиму, адекватные политики — сказать сложно, особенно с учетом распространившейся там практики подавления инакомыслия и бессудных расправ с несогласными. Может ли некая вменяемая политическая фигура появиться в Киеве позже? Поживем — увидим», — сказал Лавров.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия республики для начала переговоров. По его словам, это «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

При этом ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с действующим российским руководством.

В Москве же неоднократно говорили об открытости.

Президент Владимир Путин отмечал, что все конфликты заканчиваются дипломатическими методами. Как добавил глава государства, «чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше». Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, указывал Путин.

Как заявили в Кремле, Зеленский знает, что при желании боевые действия на территории страны могут завершиться на следующий день.

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