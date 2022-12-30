Генсек НАТО заявил, что поставки оружия Киеву являются «кратчайшим путем к миру»

«Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру», — утверждал он в интервью агентству DPA, опубликованном в пятницу. По словам Столтенберга, Москва должна понять, что не сможет достигнуть своих целей на Украине. После этого, считает генсек НАТО, якобы будут возможны мирные переговоры.
«Каждая страна имеет право защищать себя. В том числе Украина», — сказал Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос.
Коснувшись возможности предоставления Киеву ракет средней дальности, он указал на то, что союзники по НАТО ведут постоянный диалог по вопросу поставок «специфических боевых систем».
В четверг губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсе Саратовской области сработала система ПВО, был уничтожен беспилотник. Его осколками были повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. В результате инцидента никто не пострадал.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.