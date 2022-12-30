Путин назвал цель сотрудничества России и Китая

«Мы с вами одинаково смотрим на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта», — сказал он.
По его словам, особое место в отношениях России и КНР занимает военное и военно-техническое сотрудничество, способствующее обеспечению безопасности обоих государств и поддержанию стабильности в ключевых регионах. Москва и Пекин будут укреплять взаимодействие между своими вооруженными силами.
Президент добавил, что Си Цзиньпина весной 2023 года ждут с государственным визитом в Москве, что должно продемонстрировать всему миру прочные российско-китайские отношения и «стать главным политическим событием года в двусторонних отношениях». Путин приезжал в Китай в начале февраля, до начала военной операции на Украине. Пекин тогда поддержал требования Москвы по гарантиям безопасности, в том числе об отказе НАТО от продвижения на восток.
Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил готовность КНР «перед лицом непростой, далеко не однозначной международной обстановки» наращивать стратегическое взаимодействие с Россией и «быть глобальными партнерами на благо народов наших стран и в интересах стабильности во всем мире».
В конце декабря замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе встречи в Пекине с Си Цзиньпином передал ему послание Путина. Позднее в Кремле пояснили, что оно касалось стратегического партнерства между двумя странами, а также международной обстановки.
Министр иностранных дел Китая Ван И называл отношения Москвы и Пекина «твердыми, как скала». «Они не подвержены вмешательству и провокациям, им не страшны крупные изменения конъюнктуры», — отмечал он.