Косачев прокомментировал слова Олланда о минских соглашениях

Ранее Олланд вслед за экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что минские соглашения дали Киеву время, чтобы стать сильнее.
«Признания теперь и Олланда вслед за (экс-президентом Украины Петром) Порошенко и Меркель о том, что минские соглашения были нужны только как выигрыш времени для накапливания военной мощи Киевом, говорят как минимум о двух вещах. Первое — для Запада целостность Украины (в отличие, скажем, от целостности Великобритании с ее Шотландией и Испании с ее Каталонией) — это именно контроль над территориями, а не общественное согласие. Это земли, а не люди. Это насилие, а не переговоры. Это — оккупация части собственной страны вопреки воле части ее граждан. И все это — прямо противоположно так называемым европейским ценностям, которые взорвала изнутри геополитика по-украински», — написал Косачев.
Он добавил, что единственным соавтором минских соглашений, который последовательно и честно пытался выступать их гарантом, оказалась Россия. По словам Косачева, Москва в этом встала на сторону людей, оставляя в стороне вопрос территорий — до тех пор, пока «еще было возможно минские соглашения реализовать».
«Признания Меркель и Олланда — это фиксация предательства. Юго-Восток тогда еще Украины был изначально предан Западом, несмотря на словесную мишуру вокруг. Ценой этого предательства стали тысячи человеческих жизней за последние восемь лет гражданской войны на Украине. Которую изначально не остановил Запад, превративший минские соглашения в филькину грамоту», — заключил Косачев.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Однако и после соглашений о перемирии продолжились перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.