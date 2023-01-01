Ким Чен Ын заявил, что Вашингтон создает «азиатскую версию НАТО»

«Продвигая трехстороннее сотрудничество с Японией и Южной Кореей, под предлогом “укрепления союза” [США] погружаются в создание нового военного блока как “азиатской версии НАТО”, — говорится в сообщении.
При этом лидер страны отметил, что «США и враждебные силы» получили «серьезный удар» благодаря усилению военных возможностей КНДР и теперь «трепещут от страха и беспокойства».
В этой ситуации, отметил Ким Чен Ын, стране необходимо прикладывать вдвое больше усилий для укрепления военных возможностей. В его докладе отмечалось, что первоочередной задачей ядерных вооруженных сил являются «сдерживание войны и защита мира и стабильности», но, если это не удастся, Пхеньян готов «выполнить и другую миссию, необоронную».
В середине декабря Пхеньян сообщил об успешном наземном испытании нового твердотопливного двигателя большой тяги с соплом с изменяемым вектором тяги. На имеющихся у КНДР межконтинентальных ракетах установлены жидкостные двигатели, что делает слишком долгой их подготовку к пуску.
Кроме того, Государственному управлению по освоению космоса поручено изготовить разведывательный спутник, а также завершить создание ракеты-носителя для него, разработка которой находится на завершающем этапе.
Ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности подчеркивал, что «коллективный Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион свою блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе, с этой целью формируются агрессивные военно-политические союзы, такие как AUKUS и другие».