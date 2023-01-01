В Аризоне нашли креветок, которые жили на Земле 550 млн лет Их место обитания — гора Волна
Фоторепортажи
10Горячий и ароматный: подборка фактов о чае
13Лучшие снимки уходящего года
Популярное за сутки
Умер папа римский на покое Бенедикт XVI
В Волгоградской области упали обломки «неустановленного объекта»
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Главное
Спецоперация на Украине
09:18 (мск), источник: ТАСС

Ким Чен Ын заявил, что Вашингтон создает «азиатскую версию НАТО»

ТОКИО, 1 января. /ТАСС/. США под предлогом укрепления своих союзнических отношений с Японией и Южной Кореей фактически создают «азиатскую версию НАТО». Об этом, как сообщило в воскресенье агентство ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил 31 декабря на VI пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

Источник: Reuters

«Продвигая трехстороннее сотрудничество с Японией и Южной Кореей, под предлогом “укрепления союза” [США] погружаются в создание нового военного блока как “азиатской версии НАТО”, — говорится в сообщении.

При этом лидер страны отметил, что «США и враждебные силы» получили «серьезный удар» благодаря усилению военных возможностей КНДР и теперь «трепещут от страха и беспокойства».

В этой ситуации, отметил Ким Чен Ын, стране необходимо прикладывать вдвое больше усилий для укрепления военных возможностей. В его докладе отмечалось, что первоочередной задачей ядерных вооруженных сил являются «сдерживание войны и защита мира и стабильности», но, если это не удастся, Пхеньян готов «выполнить и другую миссию, необоронную».

В этой связи была поставлена задача разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая позволила бы в случае нападения немедленно нанести ответный ядерный удар.

В середине декабря Пхеньян сообщил об успешном наземном испытании нового твердотопливного двигателя большой тяги с соплом с изменяемым вектором тяги. На имеющихся у КНДР межконтинентальных ракетах установлены жидкостные двигатели, что делает слишком долгой их подготовку к пуску.

Кроме того, Государственному управлению по освоению космоса поручено изготовить разведывательный спутник, а также завершить создание ракеты-носителя для него, разработка которой находится на завершающем этапе.

Запустить первый военный спутник предполагается в ближайшее время.

Ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности подчеркивал, что «коллективный Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион свою блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе, с этой целью формируются агрессивные военно-политические союзы, такие как AUKUS и другие».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кого мы потеряли в 2022 году
Такая сетка была обнаружена в одной из тетрадей Леонардо да Винчи. Позже их нашли на всех континентах
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТО