Штатная численность МВД с 1 января выросла до 922 тыс. человек

«Установить предельную штатную численность органов внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий): с 1 января 2023 года в количестве 922 тыс. 061 единицы, в том числе 770 тыс. 599 сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 17 тыс. 823 федеральных государственных гражданских служащих, 133 тыс. 639 работников», — сказано в документе.
Ранее предельная штатная численность органов внутренних дел составляла свыше 894 тыс. человек.
«С 1 января 2025 года в количестве 938 тыс. 856 единиц, в том числе 786 тыс. 299 сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 18 тыс. 037 федеральных государственных гражданских служащих, 134 тыс. 520 работников», — отмечается в указе.
В конце сентября Путин подписал указ, которым увеличивается численность центрального аппарата МВД РФ на 180 человек — с 6 580 до 6 760. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев на правительственном часе в Госдуме 19 октября сообщил, что к 2026 году МВД потребуется 52 тыс. сотрудников полиции на новых территориях России. По словам министра, этой цифры планируется достичь по мере восстановления численности населения, которое в силу военных причин покинуло место жительства. К этой цифре ведомство планирует выйти поэтапно.