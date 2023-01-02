МИД РФ: Косово берет курс на эскалацию при поддержке ЕС и США

Как считает Грушко, власти Косово «опираются на поддержку, открытую и скрытую, со стороны их кураторов» — Евросоюза (ЕС) и США. По его мнению, «все те, кто влияет на линию поведения Косово, должны оказать на нее давление в направлении поиска политического решения».
«Заставить Приштину отказаться от воинственных планов, которые чреваты дестабилизацией Балкан, и выполнить все ранее взятые на себя обязательства, вытекающие в том числе из брюссельского соглашения, которое предусматривает в качестве центрального элемента решения косовской проблемы создание сообщества сербских муниципалитетов», — сказал замминистра.
Очередное обострение началось на севере Косово в декабре, когда около 350 косовских полицейских вторглись на север республики, населенной сербами. 10 декабря после задержания бывшего полицейского-серба Деяна Пантича сербы вышли на акции протеста. Сербия перевела вооруженные силы в режим боевой готовности, но 29 декабря этот режим отменили. США и ЕС призывали стороны к немедленной деэскалации.