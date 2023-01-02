Новый глава МИД Израиля пообещал меньше говорить об Украине

«В вопросе Россия — Украина мы будем делать одно точно — меньше говорить публично», — сказал высокопоставленный дипломат журналистам.
По словам дипломата, во вторник он поговорит по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Новое правительство Израиля во главе с лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху было приведено к присяге 29 декабря.
Ранее, 31 декабря, портал Axios сообщил, что Нетаньяху 30 декабря провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о поддержке при голосовании в Генассамблее ООН и готов был обсуждать передачу оружия киевскому режиму.
По информации портала, Нетаньяху тогда «не взял на себя каких-либо обязательств, но заявил, что готов обсудить просьбу Зеленского в будущем».
В середине декабря посол Израиля на Украине Михаэль Бродский заявил, что правительство осознает тяжесть ситуации, в которой оказалась Украина, но не готово поставлять ей вооружение из-за рисков для собственного государства.
В конце ноября украинская делегация посетила Израиль для переговоров о военной помощи. 28 октября посол РФ в Израиле Анатолий Викторов предупредил, что решение Тель-Авива о поставках вооружения Киеву стало бы восприниматься Москвой как крайне недружественный шаг с израильской стороны.
Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.