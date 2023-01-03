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00:47 (мск), источник: Life.ru

МИД предупредил Японию о последствиях создания угроз для России

Россия считает, что курс Токио на отказ от мирного развития Японии — это серьёзный вызов для безопасности РФ и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Москва может принять ответные адекватные меры. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Источник: Агентство «Москва»

Так, дипломат упомянул проведение Японией крупномасштабных военных учений вблизи российских границ, причём с участием военных стран из других регионов. При этом в Японии вводятся новые редакции доктрин в области обороны и безопасности. Они нацелены на создание ударного потенциала, увеличение оборонных расходов. Москва реагирует на это по дипломатическим каналам, пояснил Руденко.

«Рассматриваем такую активность Токио как серьёзный вызов для безопасности нашей страны и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Предупреждаем, что в случае продолжения подобной практики будем вынуждены принять ответные адекватные меры в целях блокирования военных угроз России», — приводит ТАСС слова замглавы МИД РФ.

Как рассказывал Лайф, обновлённая Стратегия национальной безопасности Японии выделяет Россию как страну, «вызывающую серьёзные опасения». А премьер этой страны заявлял, что Токио не видит предпосылок для заключения мирного договора с Москвой.

Андрей Григорьев

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