МИД предупредил Японию о последствиях создания угроз для России

Так, дипломат упомянул проведение Японией крупномасштабных военных учений вблизи российских границ, причём с участием военных стран из других регионов. При этом в Японии вводятся новые редакции доктрин в области обороны и безопасности. Они нацелены на создание ударного потенциала, увеличение оборонных расходов. Москва реагирует на это по дипломатическим каналам, пояснил Руденко.
«Рассматриваем такую активность Токио как серьёзный вызов для безопасности нашей страны и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Предупреждаем, что в случае продолжения подобной практики будем вынуждены принять ответные адекватные меры в целях блокирования военных угроз России», — приводит ТАСС слова замглавы МИД РФ.
Как рассказывал Лайф, обновлённая Стратегия национальной безопасности Японии выделяет Россию как страну, «вызывающую серьёзные опасения». А премьер этой страны заявлял, что Токио не видит предпосылок для заключения мирного договора с Москвой.