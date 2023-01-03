Главные события 2022 года в фотографиях Самые важные события в России и мире в уходящем году
Фоторепортажи
20Толковый словарь СССР
13Лучшие снимки уходящего года
Популярное за сутки
Минобороны РФ: при ударе ВСУ по Макеевке погибли 63 военных
Юрист предупредил о новых правилах доставки пенсий
Российских водителей предупредили о новых дорожных знаках
Главное
Спецоперация на Украине
11:53 (мск), источник: © РИА Новости

Правительство утвердило льготную программу ипотеки в новых регионах

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Кабмин утвердил льготную ипотечную программу для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей со ставкой не более двух процентов годовых.

Источник: © РИА Новости

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как уточняется, получить льготный ипотечный кредит по ставке не более двух процентов годовых можно будет на приобретение и строительство жилья в этих четырех регионах. Максимальный размер займа составит шесть миллионов рублей, а первоначальный взнос — не менее десяти процентов, уточнили в правительстве.

Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что льготная ипотека в новых регионах — это важный шаг в их экономической интеграции. По его словам, поначалу массовой выдачи кредитов на жилье не предвидится, однако впоследствии их востребованность будет расти, учитывая заинтересованность местных застройщиков.

Решение о запуске ипотечных программ для новых регионов принял Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря 2022 года.

Референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре. Население регионов поддержало инициативу большинством голосов.

В Кремле 30 сентября состоялась церемония подписания договоров о принятии новых регионов в состав страны.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Польский премьер стал посмешищем после чествования украинцами Бандеры
Пригожин рассказал о сложностях продвижения российских войск в Артемовске
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ипотеканедвижимость