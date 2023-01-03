Правительство утвердило льготную программу ипотеки в новых регионах

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Как уточняется, получить льготный ипотечный кредит по ставке не более двух процентов годовых можно будет на приобретение и строительство жилья в этих четырех регионах. Максимальный размер займа составит шесть миллионов рублей, а первоначальный взнос — не менее десяти процентов, уточнили в правительстве.
Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что льготная ипотека в новых регионах — это важный шаг в их экономической интеграции. По его словам, поначалу массовой выдачи кредитов на жилье не предвидится, однако впоследствии их востребованность будет расти, учитывая заинтересованность местных застройщиков.
Решение о запуске ипотечных программ для новых регионов принял Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря 2022 года.
Референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре. Население регионов поддержало инициативу большинством голосов.
В Кремле 30 сентября состоялась церемония подписания договоров о принятии новых регионов в состав страны.