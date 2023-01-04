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10:19 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин отметил мужество военных, спасавших товарищей в Макеевке

ДОНЕЦК, 4 янв — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные, которые попали под удар украинских войск 1 января в Макеевке, проявили мужество и настоящий героизм, спасая товарищей из поврежденного здания.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Мы знаем, и не понаслышке знаем, что такое нести потери. И что такое настоящий героизм. Исходя из той информации, что у меня есть, могу с уверенностью сказать, что проявлений мужества и настоящего геройства у ребят из данного полка было множество», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Пушилин добавил, что большинство военных, едва выбиравшись из повреждённого американскими HIMARS здания, чуть приходили в себя и возвращались обратно, чтобы вытащить товарищей. Потом, когда прибыли сотрудники МЧС, они и им помогали спасать остальных, добавил он.

«Помогали рискуя жизнью. И какая-то часть из погибших — это те, кто погибли, когда возвращались спасать своих сослуживцев», — написал Пушилин.

Число погибших в Макеевке в результате украинского удара российских военных после разбора завалов выросло до 89, погиб в том числе заместитель командира полка подполковник Бачурин, сообщил ранее первый замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

По его словам, 1 января в 00.01 мск артиллерия ВСУ выпустила шесть снарядов из установки HIMARS по месту, где временно дислоцировались бойцы одной из частей в районе Макеевки. Два снаряда сбили силы ПВО, еще четыре попали в здание, где находили бойцы, в результате в нем рухнули перекрытия.

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