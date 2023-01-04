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11:00 (мск), источник: Газета.Ру

Рогозин отправил ранивший его осколок снаряда из гаубицы Caesar послу Франции

Экс-глава корпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин отправил извлеченный осколок от гаубицы Caesar послу Франции в России Пьеру Леви.

Источник: AP 2022

Об этом информирует РИА Новости.

«В этом конверте вместе с моим письмом Вы видите осколок от снаряда», — говорится в письме.

Рогозин указал, что осколок пробил ему правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке в миллиметре от того, чтобы убить его или сделать парализованным инвалидом.

Он сообщил, что выпущенный французской гаубицей снаряд убил двух его молодых друзей.

Рогозин также попросил посла передать осколок президенту Франции Эммануэлю Макрону и сообщить ему, что «никто не избежит ответственности за военные преступления в Донбассе».

«Позиция вашей страны и стран НАТО по наращиванию у наших границ военной угрозы России привела к трагической развязке», — добавил он.

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