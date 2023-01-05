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05:53 (мск), источник: Коммерсантъ

США усилят меры по борьбе с незаконной миграцией с Кубы

Посольство США на Кубе на этой неделе впервые с 2017 года возобновит оформление иммиграционных виз. При этом власти США намерены ужесточить меры по борьбе с незаконной миграцией с Кубы, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби.

Источник: Reuters

Он рассказал, что над усилением ограничений работают Министерство внутренней безопасности (МВБ), береговая охрана, а также таможенная и пограничная служба.

«МВБ, Береговая охрана Таможенная и пограничная служба наращивают ресурсы для борьбы с ростом миграции оттуда (с Кубы.— “Ъ”)», — уточнил Кирби на брифинге (цитата по ТАСС).

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья поприветствовал решение посольства США, но пожаловался, что часть ограничений сохраняется.

«Речь по-прежнему не идет о неиммиграционных визах, что препятствует семейным визитам, культурным, спортивным и научным обменам, для которых Куба остается открытой», — написал министр в Twitter.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году. В 2021 году США расширили санкции против кубинских властей. Куба оценивала ущерб от санкций более чем в $144 млрд. В мае 2022-го США увеличили число дипломатов на Кубе и сняли ограничения на семейные денежные переводы.

Лаура Кеффер

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