США усилят меры по борьбе с незаконной миграцией с Кубы

Он рассказал, что над усилением ограничений работают Министерство внутренней безопасности (МВБ), береговая охрана, а также таможенная и пограничная служба.
«МВБ, Береговая охрана Таможенная и пограничная служба наращивают ресурсы для борьбы с ростом миграции оттуда (с Кубы.— “Ъ”)», — уточнил Кирби на брифинге (цитата по ТАСС).
«Речь по-прежнему не идет о неиммиграционных визах, что препятствует семейным визитам, культурным, спортивным и научным обменам, для которых Куба остается открытой», — написал министр в Twitter.
США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году. В 2021 году США расширили санкции против кубинских властей. Куба оценивала ущерб от санкций более чем в $144 млрд. В мае 2022-го США увеличили число дипломатов на Кубе и сняли ограничения на семейные денежные переводы.