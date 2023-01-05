Медведев прокомментировал отправку «Адмирала Горшкова» к берегам НАТО

«Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет “Циркон” отправился вчера к берегам стран НАТО. 1000 километров дальности их применения с гиперзвуком в 9 Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь!» — написал он в Телеграм-канале.
«Приведет в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам. Вам и вашим прихвостням, убивающим наших людей, никогда не будет прощения. Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете. И выпускать еще больше современного оружия. Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны», — добавил Медведев.