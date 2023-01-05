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Спецоперация на Украине
21:40 (мск), источник: © РИА Новости

Генсек ООН распустил миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

ООН, 5 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш принял решение распустить миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР в июле прошлого года, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик на брифинге.

Источник: © РИА Новости

«Генсек ООН решил распустить миссию по установлению фактов инцидента в Еленовке от 29 июля 2022 года на фоне отсутствия условий, необходимых для отправки миссии на место происшествия», — сказал он.

По словам Дюжаррика, как только ООН почувствует, что у нее есть соответствующие гарантии безопасности, группу восстановят.

ВСУ нанесли удар по изолятору в Еленовке в ночь на 29 июля. По информации Минобороны России, погибли 50 украинских военнопленных, еще 73 получили ранения. На месте происшествия нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS.

Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, обстрел СИЗО был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из «Азова»*, начали давать показания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Россия призывала экспертов ООН и МККК для расследования происшествия в Еленовке.

С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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