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Спецоперация на Украине
22:27 (мск), источник: ТАСС

США намерены поставлять Украине БМП Bradley

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов намерена поставить Украине американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а Германия — БМП Marder. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном письменном заявлении двух стран по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Источник: AP 2022

«Президент Байден и канцлер Шольц выразили общую готовность продолжать оказывать Украине необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется. С этой целью Соединенные Штаты намерены поставлять Украине БМП Bradley, а Германия — БМП Marder. Обе страны планируют обучить украинские войска соответствующим системам», — отмечается в документе.

Байден и Шольц обсуждали ситуацию на Украине. «Они вновь заявили о своей поддержке суверенитета и независимости Украины», — говорится в совместном заявлении, распространенном Белым домом. Президент и канцлер «подтвердили свою непоколебимую солидарность с Украиной и украинским народом».

Ранее американские СМИ сообщили, что США в пятницу объявят об очередном пакете военной помощи Украине на $2,85 млрд. Как ожидается, в него впервые войдут около 50 БМП Bradley.

Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.

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