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04:29 (мск), источник: ТАСС

Госдеп США одобрил смену названия Турции в своих официальных документах

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Госдепартамент США удовлетворил официальный запрос Турции на изменение в своих официальных документах названия республики так, чтобы оно писалось в соответствии с турецкими фонетическими нормами. Об этом сообщил в четверг на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Источник: Reuters

Вместо традиционного для английского языка названия Turkey (произносится как «Тёрки») во всех официальных документах американское внешнеполитическое ведомство теперь будет использовать слово T rkiye («Тюркие») — именно так название страны произносится по-турецки.

«Я могу подтвердить, что турецкое посольство запросило, чтобы мы использовали это написание в наших официальных документах», — сказал Прайс. По его словам, изменение было одобрено уполномоченным органом федерального правительства США, отвечающим за стандартизацию написания географических названий. «Оно [решение] было окончательно одобрено сегодня утром и реализовано на практике сегодня утром», — отметил он.

Новое написание было использовано в четверг утром в сообщении Госдепартамента о санкциях против двух компаний и четырех физических лиц в Турции из-за их связей с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

«Госдепартамент будет использовать написание, которое вы видели сегодня, в большинстве случаев в официальном дипломатическом контексте и при двусторонней коммуникации, в том числе в сообщениях для общественности, однако обычное название тоже может использоваться, если это способствует лучшему пониманию среди широкой общественности», — отметил Прайс.

Турция уже несколько лет активно занимается продвижением на мировом рынке своего имиджа и своих товаров с целью добиться максимальной узнаваемости страны как бренда. Изменение названия государства призвано формально финализировать эту пиар-кампанию Анкары. В частности, страна продолжает работу по активному продвижению в мире бренда «T rk mal “(“Made in T rkiye”, “Сделано в Турции”).

В июне 2022 года официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о том, что всемирная организация удовлетворила официальный запрос Турции на изменение во всех официальных документах на иностранных языках названия республики, чтобы оно писалось в соответствии с турецкими фонетическими нормами.

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